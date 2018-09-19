США разрешили российскому самолету-разведчику летать над США

США сертифицировали новый российский самолет Ту-214ОН к инспекционным полетам по Договору по открытому небу (ДОН). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на военно-дипломатический источник в Москве.

«О своем решении американская сторона сообщила Консультативной комиссии Договора по открытому небу в среду», — пояснил собеседник издания.

При этом в середине сентября США отказались сертифицировать самолет, несмотря на то, что 22 из 23 стран, принимавших участие в международном освидетельствовании обновленной машины, подтвердили полное соответствие самолета требованиям и ограничениям ДОН. По мнению начальника национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, своими действиями США «продемонстрировали остальным участникам ДОН, что во главу угла поставлено не соответствие самолета требованиям договора, а политические вопросы».

13 августа президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 год. В нем, среди прочего, есть пункт о заморозке выполнения ДОН с Россией, пока та, как утверждается в документе, не вернется к его соблюдению. Позднее в Госдепартаменте заявили, что Вашингтон не приостанавливает свое участие в договоре и намерен и далее выполнять данное соглашение.

Договор по открытому небу — международное соглашение 1992 года. Оно дает возможность подписавшим его странам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая тем самым за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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