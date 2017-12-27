Россия перекроет часть неба для США

С 1 января 2018 года Россия сократит число аэродромов, которыми могут пользоваться США согласно договору об открытом небе. Об этом РИА Новости сообщил источник в военно-дипломатической сфере.

«Такой шаг является зеркальным в ответ на заявленные Соединенными Штатами меры в отношении России», — рассказал собеседник агентства, отметив, что Вашингтон планирует ввести аналогичные ограничения также с января будущего года.

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Речь идет о намерении США закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Гавайями, Аляской, а также ограничить дальность полетов.

В конце сентября американская газета The Wall Street Journal сообщила, Вашингтон собирается ограничить полеты российских военных самолетов над территорией США в ответ на «запрет Кремля пролетать над Калининградом».

Договор об открытом небе, призванный укрепить доверие между государствами, обеспечивая возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга, был подписан 23 государствами-членами ОБСЕ в 1992 году. Россия ратифицировала его в 2001-м.

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