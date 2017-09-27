США предупредили о мерах за «несоблюдение» Россией Договора по открытому небу

Соединенные Штаты принимают меры в ответ на приписываемое России Договора по открытому небу, который предусматривает взаимные инспекции стран в воздушном пространстве друг друга. Об этом РИА Новости заявил представитель Госдепартамента.

«Мы давно были обеспокоены соблюдением Россией Договора по открытому небу. После неоднократных безуспешных попыток дипломатического общения с Москвой мы решили принять разумные и пропорциональные меры в ответ на несоблюдение Россией [договора]», — сказал собеседник агентства.

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«Мы надеемся, что это изменит расчеты России и побудит Россию общаться с нами о нашей обеспокоенности в более конструктивном ключе», — добавил он.

Представитель Госдепа отметил, что Вашингтон готов отменить эти меры в любое время, если «Россия вернется к соблюдению своих обязательств в рамках Договора по открытому небу».

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд заявил, что США «в июне уведомили Россию о нарушениях данного договора».

26 сентября The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей Пентагона и Госдепа сообщила, что американские власти планируют в ближайшее время объявить об ограничениях на полеты военных самолетов России над территорией США, предусмотренных Договором по открытому небу. В частности, речь идет об Аляске и Гавайях.

По словам источников, в Вашингтоне убеждены, что Москва сама не соблюдает условия этого соглашения. В частности, американские власти утверждают, что Россия в нарушение договора запретила полеты американских военных самолетов над Калининградской областью.