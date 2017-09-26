МИД отреагировал на планы Вашингтона ограничить российские наблюдательные полеты

В случае ограничения Вашингтоном наблюдательных полетов России над территорией США Москва не исключает ответных мер. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщил агентству РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Михаил Ульянов.

«Естественно, мы должны будем изучить те решения, которые приняты американской стороной, с участием наших военных», — пояснил дипломат.

Ранее 26 сентября The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей Пентагона и Госдепа сообщила, что американские власти планируют в ближайшее время объявить об ограничениях на полеты военных самолетов России над территорией США, предусмотренных Договором по открытому небу. В частности, речь идет об Аляске и Гавайях.

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По словам собеседников издания, в Вашингтоне убеждены, что Москва сама не соблюдает условия этого соглашения. В частности, американские власти утверждают, что Россия в нарушение договора запретила полеты американских военных самолетов над Калининградской областью, передает «Интерфакс».

Чиновники подчеркнули, что подобные меры будут носить обратимый характер.

Как отмечает издание, ранее Россия обвиняла ряд стран, подписавших договор, — США, Канаду, Грузию и Турцию — в том, что они препятствуют доступу российских самолетов в их воздушное пространство.