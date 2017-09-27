Москва пообещала ответить на ограничения США по Договору об открытому небу

Москва выработает ответные меры против США в связи ограничениями со стороны Вашингтона по договору об открытом небе. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает «Интерфакс».

«Прежде чем мы будем что-то объявлять на эту тему, мы должны будем ситуацию проанализировать с участием наших военных и дальше посмотреть, в какой форме мы будем отвечать американцам», — заявил высокопоставленный дипломат.

Он добавил, что США вновь продемонстрировали новыми ограничениями, что предпочитают идти по пути давления.

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Ранее 27 сентября источник РИА Новости в Госдепартаменте США сообщил, что Соединенные Штаты принимают меры в ответ на приписываемое России нарушение Договора по открытому небу, который предусматривает взаимные инспекции стран в воздушном пространстве друг друга.

«Мы давно были обеспокоены соблюдением Россией Договора по открытому небу. После неоднократных безуспешных попыток дипломатического общения с Москвой мы решили принять разумные и пропорциональные меры в ответ на несоблюдение Россией [договора]», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что Вашингтон готов отменить эти меры в любое время, если «Россия вернется к соблюдению своих обязательств в рамках Договора по открытому небу».

За день до этого The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей Пентагона и Госдепа написала, что американские власти планируют в ближайшее время объявить об ограничениях на полеты военных самолетов России над территорией США, предусмотренных Договором по открытому небу. В частности, речь идет об Аляске и Гавайях.

По словам источников, в Вашингтоне убеждены, что Москва сама не соблюдает условия этого соглашения. В частности, американские власти утверждают, что Россия в нарушение договора запретила полеты американских военных самолетов над Калининградской областью.