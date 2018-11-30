Российские Су-27 перехватили над Балтикой

ВВС Бельгии перехватили российские истребители Су-27 в небе над Балтийским морем. Пилоты не предоставили планы полетов, сообщается в Twitter Министерства обороны страны.

Инцидент произошел 28 ноября. В ведомстве отметили, что необходимость перехвата была обусловлена стремлением обеспечить неприкосновенность воздушного пространства НАТО.

В перехвате участвовали истребители F-16 бельгийских ВВС.

В начале ноября российский Су-27 перехватил американский самолет-разведчик в международном воздушном пространстве над Черным морем. По сообщению ВМС США, самолет EP-3 Aries был перехвачен «небезопасно и непрофессионально». Сверхзвуковой Су-27 дважды за 25 минут пролетел на повышенной скорости в непосредственной близости от турбовинтового EP-3. Сообщается, что экипаж EP-3 известил о турбулентности после первого взаимодействия и колебаниях после второго.

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