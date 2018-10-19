Названы основные версии падения украинского Су-27

Прокуратура проверяет четыре основные версии падения истребителя Су-27 на Украине. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

«Сейчас отрабатывают 4 основные версии — человеческий фактор при выполнении полета, техническая неисправность самолета, возможна заправка самолета некачественным топливом или погодные условия, которые привели к катастрофе», — сказал Матиос.

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По его словам, в июле самолет прошел капитальный ремонт и полную модернизацию. Прокурор также отметил, что истребитель с момента ремонта налетал 20 часов, а его ресурс по всем государственным экспертизам был продлен на 12 лет.

Ранее 18 октября на ресурсе forums.airforce.ru появилась информация о том, что самолет был поставлен на хранение в связи с выработкой ресурса, однако летом 2014 года его расконсервировали. При этом отмечалось, что капитально-восстановительный ремонт не проводился, истребитель лишь получил новую камуфляжную окраску.

Всепогодный истребитель четвертого поколения Су-27УБ разбился 16 октября в Винницкой области Украины. Самолет совершал полет в рамках учения Clear Sky 2018. В результате аварии погибли два пилота — военный летчик I класса Иван Петренко и военнослужащий воздушных сил Национальной гвардии США.

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