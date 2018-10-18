Разбившийся украинский Су-27 оказался непригоден для полетов

Разбившийся на Украине истребитель Су-27 оказался непригоден для полетов. Об этом пишет bmpd со ссылкой на ресурс forums.airforce.ru.

Утверждается, что самолет был поставлен на хранение в связи с выработкой ресурса, однако летом 2014 года его расконсервировали. При этом капитально-восстановительный ремонт не проводился, истребитель лишь получил новую камуфляжную окраску.

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Всепогодный истребитель четвертого поколения Су-27УБ (учебно-боевой) разбился 16 октября примерно в 17:00 местного времени в Винницкой области (Украина). Самолет совершал полет в рамках учений Clear Sky 2018. На месте падения истребителя были обнаружены тела двух пилотов — военного летчика І класса полковника Ивана Петренко и военнослужащего воздушных сил Национальной гвардии США.

Международные маневры Clear Sky 2018, объединяющие девять стран, восемь из которых являются членами НАТО, проходят на Украине в период с 8 по 19 октября.

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