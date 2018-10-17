Разбившийся украинский Су-27 оказался крымским

Разбившийся двухместный учебно-боевой истребитель четвертого поколения Су-27УБ имел бортовой номер «70 синий» (заводской номер 963104240), был построен в 1991 году и достался (с изначальным бортовым номером 05) Украине в составе 100-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка авиации ВМФ СССР на аэродроме Саки в Крыму, сообщает bmpd.

Блог, ссылаясь на данные ресурса forums.airforce.ru, пишет, что самолет в 1992 году был передан в состав перешедшего под украинский контроль 831-го гвардейского истребительного авиационного полка (современная 831-я бригада тактической авиации) в Миргород. Получивший бортовой номер 70 истребитель из-за истечения ресурса в 2009 году поставили на хранение, однако летом 2014 года расконсервировали. При этом введенный в строй 831-й бригады самолет не проходил ремонта, однако в 2014 году получил новую украинскую камуфляжную окраску.

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Всепогодный истребитель четвертого поколения Су-27УБ разбился 16 октября примерно в 17:00 местного времени в Винницкой области (Украина). Самолет совершал учебно-тренировочный полет в рамках учений Clear Sky 2018. На месте падения истребителя были обнаружены тела двух пилотов — военного летчика І класса полковника Ивана Петренко, бывшего заместителя главнокомандующего 831-й бригадой тактической авиации Воздушных сил Украины (базирующейся на аэродром Миргорода), и военнослужащего воздушных сил Национальной гвардии США, имя и должность которого пока не называются.

Международные маневры Clear Sky 2018, объединяющие девять стран, восемь из которых являются членами НАТО, проходят на Украине в период с 8 по 19 октября.

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