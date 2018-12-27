США провели разведку у Крыма и Калининграда

Стратегический разведывательный самолет ВВС США Boeing RC-135V провел разведывательный полет вблизи Крыма. Об этом сообщается на странице planeradar в Twitter.

Как отмечается, воздушное судно с бортовым номером 64-14841 и позывным HARK51 вылетело с авиабазы Суда-бей на острове Крит. Затем разведчик добрался до акватории Черного моря, где два раза пролетел вдоль всего побережья Крымского полуострова, после чего вернулся на аэродром базирования.

«Интерфакс» передает, что на перехват и сопровождение американского разведчика с аэродрома Бельбек поднимался российский истребитель. По разным данным, это был Су-27 или Су-30.

Позднее аналогичный борт провел разведывательный полет у границ Калининградской области и Белоруссии. Второй RC-135V взлетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Его бортовой номер — 64-14844, а позывной — MARIO64.

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В конце ноября разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крымского полуострова провел противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США. Сообщалось также, что на фоне инцидента в Керченском проливе в акваторию Черного моря вылетал Boeing RC-135V.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Тогда Россия задержала три украинских корабля и арестовала их экипажи по обвинению в нарушении границы. Москва расценила случившееся как провокацию, а Киев — как акт агрессии.

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