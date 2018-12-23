Испытания двух американских «царь-бомб» показали на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлены испытания двух американских сверхмощных авиабомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP). Ролик опубликован на YouTube-канале портала The Aviationist.

Сброс боеприпасов осуществил стратегический бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit с авиабазы Уайтмен в штате Миссури. На кадрах видно, как самолет поднимается с взлетно-посадочной полосы, а затем сбрасывает два снаряда.

Как отмечает «РГ: Русское оружие», в ролике хорошо демонстрируются особенности работы MOP. Так, бомба раскрывает стабилизаторы, устремляется к земле и пробивает поверхность — этот момент выглядит как взрыв боеприпаса средней мощности. Однако спустя несколько секунд можно наблюдать гораздо более мощный взрыв.

GBU-57 — корректируемый авиационный боеприпас, масса которого составляет 13,6 тонны. Он может проникать в грунт на глубину до 61 метра и пробивать до 19 метров армированного бетона. Бомба создавалась специально для уничтожения хорошо защищенных подземных укреплений. Ее разработка была завершена компанией Boeing в 2007 году, четыре года спустя, в 2011-м, MOP были приняты на вооружение американских ВВС. После этого их неоднократно отправляли на доработку.

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