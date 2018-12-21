В США заявили об успешном испытании Россией гиперзвуковой ракеты «Циркон»

С 2015 года Россия провела пять успешных летных испытаний гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон», сообщает CNBC.

Американский телеканал, ссылаясь на два источника в разведке США, уточняет, что последний тест состоялся 10 декабря, когда ракете удалось набрать скорость восемь чисел Маха.

Один из собеседников CNBC отметил, что «Циркон» способен поражать наземные и надводные цели. «Проведенные на прошлой неделе успешные испытания показали, что русские смогли добиться устойчивого полета, что является решающим фактором в разработке гиперзвукового оружия», — отметил источник.

Другой собеседник сказал, что серийное производство этого оружия начнется в 2021-м, а в 2022-м оно поступит в войска.

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Британский военный эксперт Джеймс Актон, с которым побеседовал CNBC, признал прогресс в разработке «Циркона», однако отметил, что «у США гораздо более амбициозные цели, чем у русских и китайцев».

Заявляемая дальность полета «Циркона» достигает 400 километров, скорость — шести чисел Маха. Оружие запускается совместимым с ракетами «Калибр» и «Оникс» универсальным корабельным стрелковым комплексом (УКСК) с вертикальными пусковыми установками, устанавливаемым, в частности, на корветы усовершенствованной версии проекта 20380, фрегаты проекта 22350 и подлодки проекта 885.

Американский телеканал регулярно публикует заметки об испытаниях российского оружия, ссылаясь на собеседников в разведке. Например, в октябре сообщалось, что Россия не может найти источник для производства компонентов из углеродного волокна для гиперзвуковой ракеты «Авангард», а также то, что российская ракета воздушного запуска, предназначенная для уничтожения спутников связи, располагающихся на низкой околоземной орбите, и дистанционного зондирования Земли, будет принята на вооружение к 2022 году.

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