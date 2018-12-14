В Минобороны назвали дилетантскими заявления США о Ту-160

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 не имеют сопоставимых аналогов в США и других странах НАТО. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ответ на заявление посла США в Колумбии Кевина Уитакера, передает агентство РИА Новости.

«В российском военном ведомстве не удивлены дилетантским заявлением представителей госдепартамента США о стратегических ракетоносцах Ту-160 на фоне молчания профессиональных экспертов из Пентагона», — сказал Конашенков.

Он напомнил, что с момента своего создания самолеты этой модели не имеют аналогов по развиваемой скорости, боевой нагрузке, дальности применения и недоступности для средств ПВО. «А с учетом начавшегося производства модернизированной версии стратегического ракетоносца Ту-160М2 данные преимущества только возросли», — добавил представитель Минобороны.

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Конашенков также подчеркнул, что «если и сравнивать стратегический ракетоносец Ту-160 с "музейным экспонатом", то исключительно для восхищения этим шедевром отечественной инженерной мысли в области авиастроения на зависть российским недоброжелателям».

Посол США в Колумбии Кевин Уитакер ранее назвал прибывшие в Венесуэлу российские самолеты «музейными экспонатами».

10 декабря из России в Венесуэлу прибыли два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военный транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 российских воздушно-космических сил. Госсекретарь США Майк Помпео назвал случившееся «разбазариванием государственных средств». В Москве ответили, что на военный бюджет США «можно прокормить Африку».

Минобороны России / YouTube

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