США провели разведку над Черным морем

Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V вылетел в акваторию Черного моря на фоне инцидента в Керченском проливе. О его перемещениях сообщил сайт planeradar.ru.

Самолет с позывным BASTE41 поднялся с авиабазы Суда-бей на острове Крит в 08:50 по московскому времени и направился в акваторию Черного моря.

Пролетев через воздушное пространство Болгарии, он направился в сторону Крыма, а затем совершил разведывательный полет вдоль российского побережья Черного моря.

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25 ноября стало известно о кризисной ситуации в Керченском проливе. ФСБ России задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» в территориальных водах России. Украинские военные не реагировали на требования пограничников остановиться, при этом совершали опасное маневрирование. Вследствие этого по кораблям был открыт огонь. Трое моряков получили ранения, им оказана помощь, угрозы их жизни нет. В России по факту нарушения госграницы возбуждено уголовное дело.

Украина назвала случившееся «актом военной агрессии», президент Петр Порошенко анонсировал введение в стране военного положения.

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