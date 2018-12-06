США внепланово полетали над Украиной

США и их союзники в четверг, 6 декабря, провели внеплановый полет над Украиной. Об этом говорится в пресс-релизе Пентагона.

По его информации, полет был совершен в рамках Договора по открытому небу. Отмечается, что такое время для него было выбрано, чтобы «подтвердить обязательства США перед Украиной и другими странами-партнерами».

«Российская ничем не спровоцированная атака на украинские суда в Черном море возле Керченского пролива — это опасная эскалация в рамках все более провокационной и угрожающей деятельности», — говорится в заявлении. Пентагон также отметил, что Вашингтон стремится к более тесным отношениям с Москвой. Однако это невозможно, пока она «продолжает свои противозаконные и дестабилизирующие действия на Украине и других территориях», указывается в пресс-релизе.

Как передает «Интерфакс», 6 декабря разведывательный самолет ВВС США OS-135B провел полет у северных границ Крыма: над озером Сиваш в воздушном пространстве Украины. Отмечается, что до этого полеты американских разведчиков в этом районе не фиксировались.

Ранее сообщалось, что США начали готовить к отправке военный корабль, чтобы поддержать Украину в Керченским проливе.

25 ноября пограничная служба ФСБ России задержала три украинских военных корабля, которые без предупреждения нарушили морскую границу и совершали опасные маневры в российских водах. 24 моряка были отправлены под стражу. В ответ на это Украина ввела военное положение, а президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки».

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