Адвоката украинских моряков задержали за экстремизм

В Крыму сотрудники центра «Э» задержали адвоката арестованных украинских моряков Эмиля Курбединова. Об этом в четверг, 6 декабря, «Ленте.ру» сообщили сразу несколько его коллег.

По их словам, Курбединов задержан в Симферополе утром 6 декабря и доставлен в городской отдел МВД. На него составлен протокол по статье 20.3 «Пропаганда нацистской символики или символики экстремистских организаций». К 15:00, по словам адвоката Айдера Азаматова, Курбетдинова доставили в Киевский районный суд Симферополя, где началось заседание по его делу.

Курбединова обвиняют из-за поста с изображением символики запрещенной организации, опубликованного в Facebook в 2013 году. «Судя по материалам дела, заявление на Курбединова отправил бывший житель Крыма, который переехал жить в Дамаск», — уточнили его коллеги.

Курбединов считается адвокатом правозащитников и крымских татар. Весной 2017 года он был удостоен международной премии Front Line Defenders, присуждаемой правозащитникам. В ноябре 2018 года он стал одним из адвокатов задержанных около керченского пролива украинских моряков. В январе 2017 года за пропаганду символики экстремистских сообществ он был приговорен к десяти суткам административного ареста.

3 декабря сообщалось, что военнослужащим Военно-морских сил (ВМС) Украины и сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), которые были задержаны в Керченском проливе, предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы.

Инцидент в районе Керченского пролива произошел 25 ноября. Пограничное управление ФСБ задержало три военных украинских корабля после того, как они пересекли российскую границу (в ФСБ утверждают, что корабли зашли в воды, которые и до присоединения Крыма к РФ были российскими) и не отреагировали на требование остановиться. 24 моряка арестованы на два месяца. В ответ на действия российских пограничников президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение в ряде регионов на 30 дней.

Киев не признает российский статус Крыма. Украинские власти считают полуостров и воды вокруг него своими.

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