Сотрудники МВД задержали защитника членов «Меджлиса крымско-татарского народа»

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД Крыма (Центр «Э») задержали адвоката Эмиля Курбединова, который защищает интересы ряда членов «Меджлиса крымско-татарского народа». Об этом в четверг, 26 января, сообщил «Интерфакс» его коллега Эдем Семедляев.

«Эмиль задержан Центром "Э", а у нас [в адвокатской конторе] проводится обыск», — сказал он. Другие подробности собеседник агентства не сообщил.

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МВД Крыма ситуацию не комментирует.

Организация «Меджлис крымско-татарского народа» признана экстремистской и запрещена в России. Ее лидеров Рефата Чубарова и Мустафу Джемилева российские власти объявили в международный розыск, а координатора так называемой гражданской блокады Крыма Ленура Ислямова — в федеральный.