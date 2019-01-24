Российские самолеты обвинили в нарушении границ Швеции

Российские самолеты нарушили воздушную границу Швеции. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Вооруженных сил королевства.

Как отмечается, 19 января границу нарушили три российских воздушны судна: самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 и два сопровождавших его истребителя Су-27. Как указывается, они произвели полет в районе Балтийского моря и недолгое время летели над территорией Швеции без разрешения. Это произошло к югу от города Карлсхамн в лене (районе) Блекинге.

В Вооруженных силах отметили, что считают произошедшее нарушением, о нем доложено правительству.

Ранее 24 января сообщалось, что российские военные обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря неизвестную воздушную цель, приближающуюся к государственной границе, и подняли дежурный истребитель Су-27. Оказалось, что это был шведский самолет-разведчик «Гольфстрим». Отмечалось, что он осуществлял полет без включенного транспондера. Минобороны России также опубликовало видео.

В ноябре 2018-го сообщалось, что ВВС Бельгии перехватили российские истребители Су-27 в небе над Балтийским морем. Пилоты не предоставили планы полетов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!