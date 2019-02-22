Минобороны отреагировало на обвинения Стокгольма в провокационном маневре Су-27

Министерство обороны России опровергло опасный перехват истребителем Су-27 шведского самолета-разведчика над Балтийским морем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информации ведомства.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту для визуальной идентификации и классифицировал его как самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции», — подчеркнули в Минобороны.

Когда шведский самолет удалился от границы, Су-27 вернулся на базу, добавили в ведомстве. Отмечается, что истребитель подняли из-за приближения неизвестного воздушного объекта к российским рубежам.

Ранее министр обороны Швеции Петер Хультквист назвал перехват шведского самолета российским Су-27 19 февраля провокацией. По его данным, истребитель приблизился к разведчику на 20 метров. Он добавил, что это не первый такой случай.

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