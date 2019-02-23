Раскрыты подробности полета американского самолета-разведчика над Россией

Наблюдательный полет военного самолета ВВС США, замеченного в небе над Читой, контролируется российскими специалистами. Об этом в субботу, 23 февраля, заявили в Минобороны России, передает РИА Новости.

По данным ведомства, полет выполняется самолетом ОС-135Б с 18 по 23 февраля в рамках Договора по открытому небу. Отмечается, что он вылетел с аэродрома Хабаровск (Новый).

Как уточнили в Минобороны, российские специалисты, находящиеся на борту самолета, «будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения».

При этом в ведомстве подчеркнули, что ОС-135Б не предназначен для применения оружия, а сам самолет и установленная на нем аппаратура прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты.

Ранее в субботу сообщалось, что американский самолет пролетел над территорией России. В Пентагоне отметили, что это первая подобная разведка с ноября 2017 года, и заверили, что российская сторона знает о полете.

Договор об открытом небе подписан в марте 1992 года в Хельсинки. В нем участвуют 23 государства — члена ОБСЕ. Соглашение разрешает военным проводить разведывательные полеты над территориями этих стран с целью сбора информации.

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