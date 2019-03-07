Перехват самолета-разведчика США у границ России попал на видео

Минобороны России опубликовало видео перехвата самолета-разведчика ВВС США российским истребителем Су-27.

На кадрах видно, как Су-27 приближается к американскому самолету и сопровождает его. В ведомстве сообщили, что истребитель находился на безопасном расстоянии от RC-135.

Разведывательный самолет RC-135 был зафиксирован над нейтральными водами Балтийского моря утром 7 марта. Он приближался к российской границе. Для перехвата был поднят Су-27, который вынудил его удалиться от приграничных территорий России. После этого российский истребитель благополучно вернулся на базу.

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