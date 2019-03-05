Самолет-разведчик США дважды за два дня облетел границы России

Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V совершил за два дня два длительных полета у российских границ. Об этом сообщает Twitter авиационного ресурса PlaneRadar.

По сведениям мониторингового ресурса, самолет с бортовым номером 64-14845 вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании и полтора часа курсировал над Литвой и Гданьским заливом рядом с границей Калининградской области.

Затем американский самолет провел разведку в воздушном пространстве Эстонии, недалеко от границ Ленинградской и Псковской областей, и через Литву вернулся обратно на базу. О полете по такому же маршруту этого же разведывательного самолета Plane Radar сообщал днем ранее, 4 марта.

Как сообщило агентство «Интерфакс», в понедельник противовоздушная оборона Калининградской области была усилена полковым комплектом зенитной ракетной системы С-400 «Триумф».

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