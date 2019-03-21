Бомбардировщик США летел к России и был обнаружен

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Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы. Об этом сообщает Минобороны России, видео с американским самолетом доступно на странице ведомства на YouTube.

В министерстве отметили, что воздушную цель обнаружили российскими средствами контроля на значительном удалении от границы, после чего взяли на сопровождение. Истребители из состава дежурных сил также идентифицировали самолет. На аэродром базирования они вернулись после того, как бомбардировщик изменил траекторию полета.

Как сообщается в Twitter-аккаунте PlaneRadar, который отслеживает полеты военной авиации, B-52H взлетел с британской авиабазы Фэрфорд в Глостершире. Он отработал условную атаку на базу Балтийского флота.

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