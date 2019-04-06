Американский самолет провел разведку у Крыма

Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon в пятницу вечером, 5 апреля, провел разведку в районе Крыма. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Как уточняется в сообщении, воздушное судно с бортовым номером 168852 входит в состав 26-й патрульной эскадрильи ВМС США, базирующейся во Флориде.

Ранее сообщалось, что за 2018 год военные обнаружили у российских границ более одной тысячи иностранных самолетов-разведчиков.

В частности, осенью того же года противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США также проводил разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крымского полуострова. Отмечается, что воздушное судно приближалось к береговой линии полуострова на расстояние 31 километр.

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