Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38

Япония подняла истребители на перехват российского патрульного самолета Ил-38, который приблизился к ее государственной границе. Отчет об этом опубликовало Минобороны страны.

Доклад военного ведомства дополняет карта, на которой обозначена траектория полета Ил-38. На схеме видно, что самолет, летевший у южных территорий Японии и близ Корейского полуострова, не пересекал границу.

Японцы также опубликовали фото Ил-38.

Как сообщает российское Минобороны, патрульный самолет выполнил плановый полет над нейтральными водами Японского моря. На отдельных этапах пути его сопровождали истребители F-16 ВВС Республики Корея и F-15 воздушных сил самообороны Японии, передает «Интерфакс».

В ведомстве подчеркнули, что полет осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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