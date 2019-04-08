Россия ответила на учения НАТО

Корабли Черноморского флота России будут контролировать учения НАТО. Об этом рассказали в Национальном центре управления обороной, передает ТАСС.
«Организовано дежурство разведывательными кораблями, а также береговыми ракетными комплексами "Бастион" и "Бал"», — отметили военные. Помимо этого, Минобороны привлекло самолеты морской авиации. Патрулирование акватории и контроль за действиями альянса необходимы для быстрого реагирования на возможные нештатные ситуации, подчеркнули в ведомстве.
8 апреля в юго-западной части Черного моря начались совместные учения НАТО «Морской щит» (Sea Shield-2019). В них участвуют корабли и авиация США, Греции, Болгарии, Канады, Нидерландов, Румынии и Турции. Кроме того, в мероприятиях задействованы представители вооруженных сил Грузии и Украины.
Ранее сообщалось, что корабли российского военно-морского флота следят за действиями фрегатов НАТО, вошедших в Черное море.
В начале апреля страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии. По их мнению, это поможет обеспечить безопасность в регионе.