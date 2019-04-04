В НАТО решили поддержать Украину в Черном море

Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии. Об этом заявил в четверг, 4 апреля, генсек альянса Йенс Столтенберг в Вашингтоне, передает РИА Новости.

«Мы согласовали пакет мер, призванных улучшить нашу осведомленность о ситуации, а также расширить нашу поддержку как Грузии, так и Украины», — заявил он по итогам встречи глав МИД стран альянса. Столтенберг добавил, что блок будет помогать странам с подготовкой военно-морских сил и береговой охраны, будет увеличено число портовых визитов и учений, обмен информацией.

Это поможет дополнительно обеспечить безопасность в регионе, отметил он. Генсек добавил, что Россия продолжает военное усиление в Черном море, поэтому НАТО там также «сохранит свое внимание и присутствие». Других подробностей Столтенберг не сообщил.

Он также добавил, что ситуация с закупкой Турцией российских систем С-400 представляет для альянса серьезный вызов, однако это тема не обсуждалась на заседании, передает ТАСС.

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О том, что в альянсе обсудят усиление в Черном море, сообщалось 1 апреля. Причинами назывались как воссоединение Крыма с Россией, так и инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018-го.

28 марта военные фрегаты Нидерландов, Канады и Испании вошли в Черное море. За ними следят российские корабли.

25 ноября 2018 года пограничники ФСБ России задержали в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины. Они пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и опасно маневрировали. Пограничникам пришлось применить силу, нарушителей в итоге арестовали.

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