Корабли НАТО вошли в Черное море

Группа кораблей НАТО вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщает портал Boudewijn Boots в Twitter.

Суда прошли через пролив Босфор и достигли Черного моря. В группу входят корабли военно-морских сил Нидерландов, Канады и Испании: эсминец «Эвертсен», фрегаты «Торонто» и «Санта Мария». В пути их сопровождает турецкий фрегат «Гелиболу».

Корабли прибыли для участия в учениях «Морской щит» вместе с партнерами из Грузии и с Украины. 1 апреля суда причалят в порту Одессы.

19 января в акваторию Черного моря вошел вооруженный крылатыми ракетами эсминец ВМС США «Дональд Кук». Кораблю была поставлена задача «провести операции по обеспечению безопасности на море и укреплению морской стабильности». В российском Минобороны в тот же день начали слежение за американским боевым кораблем.

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