США снова направили эсминец в Черное море

Вооруженный крылатыми ракетами эсминец ВМС США «Дональд Кук» (Donald Cook) направляется в Черное море на патрулирование. Об этом говорится в сообщении командования флота в Facebook.

Корабль типа «Орли Берк» начал проход через пролив Дарданеллы, ведущий из Средиземного в Черное море. В командовании отметили, что целью появления эсминца значится «проведение операций по обеспечению безопасности на море и укреплению морской стабильности». Кроме того, «Дональд Кук» должен развить военно-морской потенциал с союзниками по НАТО и партнерами в регионе.

В российском Минобороны заявили, что начали слежение за эсминцем, передает ТАСС. В частности, к непосредственному наблюдению за действиями «Дональда Кука» приступил сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый».

В последний раз боевой корабль США находился в Черном море 6 января. Тогда десантный корабль «Форт Макгенри» (Fort McHenry). пробыл в регионе пять дней.

В конце декабря 2018-го сообщалось, что США наращивают присутствие стратегических неядерных систем высокоточного оружия в прилегающих к России морских акваториях.

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