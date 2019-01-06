США направили десант в Черное море

В Черное море направлен американский большой десантный корабль «Форт Макгенри» (USS Fort McHenry), сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США.

Корабль вошел в пролив Дарданеллы.

Командующий Шестым флотом Лиза Франкетти заявила, что эти меры подтверждают коллективную решимость США и их союзников по НАТО и в регионе обеспечить безопасность в Черном море.

«Форт Макгенри» может нести 5 десантных катеров на воздушной подушке или 21 катер типа LCM-6 и способен обеспечить переброску более 400 морских пехотинцев. Корабль участвовал в учениях у берегов Норвегии в 2016 году, в 2015-м направлялся к Йемену для возможной эвакуации сотрудников посольства США и применялся в ходе спасательной операции после крупного землетрясения на Гаити в 2010-м.

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