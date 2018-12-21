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Российские подлодки начали учения в Черном море

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Две российские подводные лодки приступили к учениям в Черном море. Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ).

«В ходе двухстороннего учения экипаж одной лодки будет осуществлять отрыв от слежения, а экипаж второй — максимально длительно его поддерживать. В период пребывания в подводном положении обе лодки должны идти с максимальной скрытностью», — говорится в сообщении.

В частности, членам экипажа придется ограничить перемещение внутри субмарин, чтобы «исключить лишние шумы», пояснили в отделе информационного обеспечения. Там также уточнили, что учения проводятся в рамках плановой боевой подготовки ЧФ и главной его целью является повышение уровня профессиональной подготовки личного состава.

Ранее в пятницу сообщалось, что в районе Феодосии (Крым) на расстоянии 1,5 морской мили от берега (примерно 2,7 километра) заметили фрегат ВМФ России. По словам очевидца, корабль движется мимо берегов Крыма по направлению к Азовскому морю. При этом на его борту находится вертолет.

6 декабря стало известно о намерении США отправить в Черное море военный корабль на помощь Украине после инцидента в Керченском проливе. 20 декабря американские сенаторы внесли на рассмотрение парламента законопроект о проведении в Черном море международной операции против России. 18 декабря в воды Черного моря вошел британский корабль-разведчик HMS Echo.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве действия украинской стороны назвали провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, арестованы на два месяца.

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