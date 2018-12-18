Кремль отреагировал на «милитаризацию» Крыма и Севастополя

Москва выражает несогласие в связи с решением Генассамблеи ООН, которая приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного моря и Азовского моря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 18 декабря.

«Мы глубоко сожалеем в этой связи», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что полуостров воссоединился с Россией на основе волеизъявления граждан, которое «было осуществлено в строгом соответствии с действующим на тот момент на Украине законодательством».

Ранее в среду Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию Украины о российской милитаризации Крыма и Севастополя. Документ поддержали 66 стран, 19 государств проголосовали против, 72 воздержались.

В ООН также осудили Россию за размещение оружия и боевые учения на территории Крыма. В документе подчеркивается, что от РФ исходит угроза безопасности Украины.

В декабре прошлого года Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой осудила нарушения прав человека в Крыму. Документ содержал формулировку «российская оккупация».

Крым присоединился к России после референдума в марте 2014 года. Украинские власти, а также США и ряд европейских государств отказались признать результаты голосования.

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