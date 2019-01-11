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Десантный корабль США уплыл из Черного моря

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Американский десантный корабль USS Fort McHenry («Форт Макгенри») покинул Черное море. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Bosphorus Observer, который отслеживает проход боевых кораблей через пролив Босфор.

Как отмечается, «Форт Макгенри» пробыл в черноморской акватории пять дней и в пятницу, 11 января, прошел через Босфор в направлении Средиземного моря. Во время транзита его сопровождал катер турецкой береговой охраны.

Корабль ранее посетил румынский порт Констанца в рамках рядовых совместных мероприятий ВМС двух стран. Как отмечает «Интерфакс», за его действиями следил сторожевой корабль Черноморского флота России «Пытливый». Он вернулся на базу в Севастополе 10 января.

О том, что USS Fort McHenry отправился в Черное море, стало известно 6 января. Командующий Шестым флотом вице-адмирал Лиза Франчетти заявляла, что такие меры подтверждают коллективную решимость Вашингтона и его союзников по НАТО и в регионе обеспечить безопасность в акватории.

В конце декабря 2018-го сообщалось, что США наращивают присутствие стратегических неядерных систем высокоточного оружия в прилегающих к России морских акваториях.

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