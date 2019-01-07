Проход десантного корабля США в Черное море попал на видео

Alfred rich / YouTube

В сети появилось видео прохода большого десантного корабля ВМС США «Форт Макгенри» (USS Fort McHenry) в Черное море через пролив Босфор. Кадры опубликованы на YouTube-канале Alfred rich.

Как сообщили в Минобороны России, около 09:30 мск корабль зашел в румынский порт «Констанца», передает РИА Новости. Его действия контролирует сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый».

Об отправке «Форт Макгенри» в Черное море сообщил Шестой флот ВМС США 6 января.

Корабль участвовал в учениях у берегов Норвегии в 2016 году, годом ранее его направляли к берегам Йемена на случай эвакуации сотрудников посольства США. «Форт Макгенри» может нести пять десантных катеров на воздушной подушке или 21 катер типа LCM-6 и способен обеспечить переброску более 400 морских пехотинцев.

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