Германия решила отправить военный корабль в Черное море

Германия отправит в Черное море плавбазу Werra, входящую в состав военно-морских сил ФРГ. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Корабль в феврале отправится в плавание в рамках постоянной противоминной группы НАТО. В военном ведомстве отметили, что поход был запланирован уже давно, а размещение других кораблей ВМФ Германии в Черном море не предусмотрено.

Планируется, что судно посетит болгарских порты Бургас и Варна.

19 января в акваторию Черного моря вошел вооруженный крылатыми ракетами эсминец ВМС США «Дональд Кук». Тогда в командовании 6-го флота отметили, что кораблю поставлена задача «провести операции по обеспечению безопасности на море и укреплению морской стабильности». В российском Минобороны в тот же день начали слежение за американским боевым кораблем.

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