Россия проследит за фрегатами НАТО в Черном море

Корабли российского Военно-морского флота (ВМФ) следят за действиями фрегатов НАТО, вошедших в Черное море. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной, передает ТАСС.

Как отмечается, группу фрегатов Североатлантического альянса взяли на сопровождение силы Черноморского флота. «Наблюдение за действиями военных кораблей НАТО осуществляется кораблями ВМФ России "Иван Хурс" и "Василий Быков"», — добавили в центре.

Фрегаты Военно-морских сил Нидерландов, Канады и Испании достигли Черного моря вечером 28 марта. В акваторию вошли «Эвертсен» (HNLMS Evertsen), «Торонто» (HMCS Toronto) и «Санта Мария» (SPS Santa María), через пролив Босфор они прошли в сопровождении турецкого фрегата «Гелиболу» (TCG Gelibolu). Группу сняли на видео.

Корабли прибыли для участия с партнерами из Грузии и с Украины в учениях «Морской щит». 1 апреля они причалят в порту Одессы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!