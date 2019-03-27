Российская подлодка впервые за полтора года вернулась в Черное море

Российская подводная лодка «Великий Новгород» с крылатыми ракетами «Калибр» на борту вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Bosphorus Observer, который отслеживает проход боевых кораблей через пролив Босфор.

Как отмечается, подлодка, приписанная к Черноморскому флоту, ни разу не возвращалась на базу с момента начала операции в Средиземном море в сентябре 2017 года. В это время она действовала у базы ВМФ России в порту Тартус в Сирии и в том числе наносила удары по боевикам на сирийской территории.

Днем ранее через Босфор прошел новейший ракетный корабль «Орехово-Зуево». Он вошел в Средиземное море, где должен встретиться с российским фрегатом «Адмирал Эссен».

«Великий Новгород» — дизель-электрическая подлодка проекта 636.3 (Improved Kilo по классификации НАТО). Она вместе с пятью другими подводными лодками вошла в состав Черноморского флота в 2015 году. В частности, «Великий Новгород» и «Колпино», будучи в Средиземном море, наносили удар из подводного положения крылатыми ракетами «Калибр» по объектам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в сентябре 2017-го.

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