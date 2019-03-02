Встреча российского фрегата и американского эсминца попала на видео

aydınlık gazete / YouTube

В сети появилась видеозапись встречи российского фрегата «Адмирал Эссен» и эсминца ВМС США «Дональд Кук» (USS Donald Cook в Босфоре. Кадры опубликовало турецкое издание Aydinlik gazete в своем YouTube-канале.

В ролике видно, как корабли разминулись и по очереди прошли под мостом через пролив — сначала американский, затем российский.

Ранее сообщалось, что «Дональд Кук» вышел через Босфор и Дарданеллы из Черного моря в Эгейское утром 1 марта. За его действиями в Черном море наблюдали малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и корабль-разведчик «Иван Хурс». Кроме того, в районе Дарданелл корабль ВМС США разминулся с фрегатом черноморского флота «Адмирал Макаров», следовавшим из Средиземного моря.

В Черном море «Дональд Кук» находился с 19 февраля и заходил в Одесский торговый порт. Как сообщал «Интерфакс», там на его борту прошла встреча президента Украины Петра Порошенко и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера. Официально в задачи экипажа эсминца входила «операция по обеспечению безопасности на море в регионе».

В этом году американский эсминец уже заходил в Черное море. В январе «Дональд Кук» швартовался в порту Батуми (Грузия).

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