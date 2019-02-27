Подсчитан разрыв между ВМФ России и ВМС США

Уровень боевых возможностей ВМФ России в 2018 году составил 45 процентов от боевых возможностей ВМС США, что на 2 процента меньше, чем в 2017 году. Об этом говорится в рейтинге, составленном Mil.Press FLOT.

«Хотя 2018 год для российского судостроения выдался в целом продуктивным, и ВМФ России получил семь боевых кораблей, позиции относительно боевых возможностей ВМС США ухудшились», — пишет издание.

Причина такого результата заключается в том, что большинство кораблей, принятых ВМФ России в 2018 году, за исключением фрегата «Адмирал Горшков», относятся к классу малых ракетных кораблей и кораблей прибрежной зоны, тогда как ВМС США в 2018 году получили два ракетных эсминца класса Arleigh Burke и пару многоцелевых атомных подлодок класса Virginia.

В Mil.Press FLOT полагают, что в 2019 году «вряд ли стоит ожидать изменения наметившейся тенденции».

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В декабре 2018 года в The National Interest отметили, что ВМФ России, в отличие от ВМС США и ВМСФ НОАК, является флотом «зеленой воды» — силой, действующей только в прибрежных водах.

Боевые возможности, согласно Mil.Press FLOT, являются обобщенным показателем военного паритета, выражающим соотношение количества и боевой мощи корабельного состава ВМФ России относительно аналогичных характеристик ВМС США.

Рейтинг боевых возможностей ВМФ России и ВМС США ежегодно публикуется Mil.Press FLOT начиная с 2007 года. Тогда показатель был максимальным и составлял 65 процентов.

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