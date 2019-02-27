Летящий над Россией «Буревестник» окажется радиоактивным

Особенностью полета перспективной российской крылатой ракеты глобальной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой «Буревестник» по сравнению с ядерным оружием, переносимым традиционными двигательными установками, станет неизбежный радиоактивный выхлоп, пишет в «Известиях» военный эксперт Антон Лавров.

«Прямоточный воздушно-реактивный двигатель будет выбрасывать в атмосферу небольшое количество радиоактивных частиц в течение всего времени своей работы», — полагает специалист.

Эксперт отмечает, что негативное влияние на экологию снизит «прежде всего недостижимая раньше малогабаритность мощного двигателя». «Это означает и меньшее количество радиоактивных материалов в нем, что ограничивает загрязнение окружающей среды и при штатном полете на учениях и испытаниях, и при возможных нештатных ситуациях», — пишет Лавров.

Незначительное влияние на окружающую среду ядерной энергоустановки специалист обосновывает тем, что «Европа и другие части планеты покрыты сегодня сетью сверхчувствительных датчиков радиоактивных изотопов», которые не поднимали тревоги после испытаний крылатой ракеты.

Лавров полагает, что в ранних прототипах «Буревестника» могли применяться неядерные имитаторы энергоустановки, однако после возобновления испытаний, проводимых в Капустином Яре (Астраханская область), в крылатой ракете «уж точно пробуют штатные двигатели».

По его мнению, подводный беспилотный плавательный аппарат с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой «Посейдон», скорее всего, будет «экологически нейтрален».

В феврале сообщалось, что в январе Россия провела тринадцатое испытание «Буревестника».

В ноябре 2018 года сообщалось, что «Буревестник» получил кодовое обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall («Небопад»).

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В августе того же года американский телеканал CNBC, ссылаясь на источники, знакомые с отчетом разведки США, заявил о готовящейся Россией миссии по извлечению со дна Баренцева моря крылатой ракеты «Буревестник», которая утонула в ходе неудачных испытаний в ноябре 2017 года.

Крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник» была впервые анонсирована президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. По словам главы государства, новое оружие представляет собой «низколетящую малозаметную крылатую ракету, несущую ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата».

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