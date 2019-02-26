Американский эсминец с «Томагавками» зашел в Балтийское море

Американский ракетный эсминец «Грейвли» (USS Gravely) прошел пролив Большой Бельт и вошел в Балтийское море. Об этом со ссылкой на мониторинговые данные западных морских ресурсов сообщает агентство «Интерфакс».

В данный момент корабль движется на восток вдоль побережья Германии. Это его второй заход в акваторию Балтийского моря с начала этого года — в январе он пробыл там 19 дней.

«Грейвли» — флагман Первой постоянной военно-морской группы НАТО. Он может нести до 56 крылатых ракет «Томагавк», дальность полета которых достигает 1,6 тысячи километров. Кроме того, на нем установлена система противоракетной обороны «Иджис» (Aegis).

25 февраля сообщалось, что эсминец ВМС США «Дональд Кук» остановился в порту Одессы — он зашел в акваторию Черного моря 19 февраля, чтобы провести совместные учения сначала с турецкими, а затем и с украинскими кораблями.

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