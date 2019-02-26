За американским эсминцем в Балтийском море установили слежку

Силы Балтийского флота установили слежку за американским ракетным эсминцем «Грейвли» (USS Gravely), который вошел в Балтийское море. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

По информации ведомства, корабль вошел в акваторию Балтийского моря 26 февраля в 14:00 по московскому времени. Отмечается, что за кораблем «организовано непрерывное слежение».

Это второй заход эсминца в акваторию Балтийского моря с начала этого года — в январе он пробыл там 19 дней.

«Грейвли» — флагман Первой постоянной военно-морской группы НАТО. Он может нести до 56 крылатых ракет «Томагавк», дальность полета которых достигает 1,6 тысячи километров. Кроме того, на нем установлена система противоракетной обороны «Иджис» (Aegis).

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