В порт Одессы зашел американский эсминец

Ракетный эсминец ВМС США «Дональд Кук» (USS Donald Cook) зашел в Одесский торговый порт. Об этом сообщают РИА Новости.

Эсминец находится в Черном море с 19 февраля. По заявлениям американского командования, в задачи корабля входит «операция по обеспечению безопасности на море». Экипаж уже провел учения с кораблем турецкого флота. Аналогичные маневры планируется провести и с ВМС Украины.

Сообщается, что эсминец пробудет в городе до 27 февраля.

В конце января «Дональд Кук» уже заходил в Черное море и провел пять дней в грузинском порту Батуми. Тогда в Минобороны сообщали, что за его действиями наблюдал сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый».

В соответствии с международной конвенцией Монтрё, время пребывания американского эсминца в Черном море не должно превышать 21 сутки.

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