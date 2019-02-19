Эсминец США второй раз с начала года поплыл в Черное море

Эсминец ВМС США «Дональд Кук» (Donald Cook), вооруженный крылатыми ракетами, направляется в Черное море на патрулирование. Об этом говорится на странице командования Шестого флота в Facebook во вторник, 19 февраля.

Как отмечается, корабль начал проход через пролив Дарданеллы в северном направлении — в Черное море. В акватории он будет проводить обычные операции. Как отметил командир эсминца, «каждый визит здесь дает [США] уникальную возможность работать с региональными морскими партнерами».

В последний раз «Дональд Кук» заходил в Черное море ровно месяц назад — 19 января. Он пробыл в акватории до 28 января. За это время он, в частности, заходил в грузинский порт Батуми. Тогда в Минобороны сообщали, что за его действиями наблюдал сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый».

В соответствии с международной конвенции Монтрё время пребывания американского эсминца в Черном море не должно превышать 21 сутки.

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