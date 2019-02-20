Россия организовала слежку за американским эсминцем в Черном море

Российский флот организовал непрерывное слежение за эсминцем ВМС США «Дональд Кук» (Donald Cook), который вошел в Черное море. За судном наблюдают малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и корабль-разведчик «Иван Хурс», передает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Отмечается, что «Дональд Кук» вошел в черноморскую акваторию ровно в пять часов вечера 19 февраля.

Ранее сообщалось, что эсминец, вооруженный крылатыми ракетами, направлен туда для патрулирования. Он будет проводить обычные операции. Как отметил командир корабля, «каждый визит здесь дает [США] уникальную возможность работать с региональными морскими партнерами».

Это уже второй заход «Дональда Кука» в Черное море с начала года. До этого он заплыл туда ровно месяц назад — 19 января.

В соответствии с международной конвенцией Монтре, эсминец не может находиться в Черном море более 21 суток.

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