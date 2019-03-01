Эсминец США оказался между двумя российскими фрегатами

Ракетный эсминец ВМС США «Дональд Кук» (USS Donald Cook) оказался между двух российских военных кораблей в районе пролива Дарданеллы. Об этом сообщает в пятницу, 1 марта, «Интерфакс» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

По его информации, «Дональд Кук» вышел из пролива в Эгейское море 1 марта примерно в 8:00 по московскому времени. Через 10 минут за ним проследовал российский сторожевой корабль «Адмирал Эссен». «Примерно в это же время американский корабль разошелся на встречных курсах с фрегатом "Адмирал Макаров", следовавшим из Средиземного моря к Черноморским проливам», — добавил он.

«Дональд Кук», вооруженный крылатыми ракетами, направился в Черное море на патрулирование 19 февраля. Эсминец, в частности, заходил в Одесский торговый порт. Сообщалось, что за его действиями наблюдали малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и корабль-разведчик «Иван Хурс».

Это был уже второй заход «Дональда Кука» в Черное море в 2019 году. В январе он в том числе заходил в грузинский порт Батуми. Тогда за его действиями наблюдал сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый».

В соответствии с международной конвенции Монтрё, время пребывания американского эсминца в Черном море не должно превышать 21 сутки.

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