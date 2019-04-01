В НАТО обсудят усиление в Черном море

Страны НАТО планируют в ближайшее время обсудить вопрос расширения своего присутствия в Черном море. Об этом заявила постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон, передает ТАСС.

По ее словам, усиление оборонительных мер в черноморской акватории будет подниматься на встрече глав МИД альянса в Вашингтоне 3-4 апреля. «Мы будем обсуждать, что мы можем еще сделать в Черном море, включая увеличение присутствия кораблей НАТО, расширение наблюдения», — пояснила она.

Причинами для этого Хатчисон назвала как воссоединение Крыма с Россией, так и инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018-го. Он добавила, что действия России в отношении Украины в целом станут одной из тем встречи.

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28 марта фрегаты военно-морских сил Нидерландов, Канады и Испании вошли в Черное море. За их действиями следят корабли российского Военно-морского флота России.

25 ноября 2018 года пограничники ФСБ России задержали в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины. Корабли пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование, в связи с чем пограничникам пришлось применить против них силу. Все 24 члена экипажей задержанных кораблей были арестованы, их этапировали в Москву. В Киеве сочли действия России «актом военной агрессии».

После произошедшего Евросоюз, США и Канада, а также Австралия ввели в отношении России санкции.

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