Очередной фрегат НАТО прибыл в Одессу

Фрегат королевских ВМС Канады «Торонто» прибыл утром 1 апреля с плановым визитом в Одесский торговый порт. Об этом сообщает «Укринформ».

Корабль НАТО пробудет там несколько дней. В течение дня ожидается прибытие еще одного боевого корабля НАТО — фрегата ВМС Испании «Санта Мария». Оба корабля участвовали в патрулировании в акватории Черного моря в составе второй постоянной военно-морской группы НАТО.

Во время пребывания в Одессе капитаны кораблей встретятся с представителями Вооруженных сил Украины и местными чиновниками. Ожидается также проведение совместных учений с украинскими моряками. Гражданские лица смогут посетить корабли во время открытых для посещения часов.

Фрегаты Военно-морских сил Нидерландов, Канады и Испании зашли в акваторию Черного моря вечером 28 марта. В акваторию вошли «Эвертсен» (HNLMS Evertsen), «Торонто» (HMCS Toronto) и «Санта Мария» (SPS Santa María), через пролив Босфор они прошли в сопровождении турецкого фрегата «Гелиболу» (TCG Gelibolu).

Корабли прибыли для участия с партнерами из Грузии и с Украины в учениях «Морской щит».

В феврале Одессу посещал американский эсминец «Дональд Кук». Как сообщал «Интерфакс», на его борту прошла встреча президента Украины Петра Порошенко и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера. Официально в задачи экипажа эсминца входила «операция по обеспечению безопасности на море в регионе».

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