НАТО собралась отправить корабли в Черное море для защиты украинских судов

Страны НАТО обсудят защиту украинских судов в Черном и Азовском морях. Об этом рассказала на брифинге для иностранных журналистов в Вашингтоне постпред США при альянсе Кей Бейли Хатчисон, передает в среду, 3 апреля, ТАСС.

«[Пакет мер] предусматривает отправку большого числа кораблей членов НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, Азов», — отметила она.

Участники объединения также обговорят укрепление разведки в регионе, в том числе воздушной.

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О том, что в альянсе обсудят усиление в Черном море, сообщалось 1 апреля. Эта тема будет подниматься на встрече глав МИД стран НАТО в Вашингтоне 3-4 апреля. Причинами для этого Хатчисон назвала как воссоединение Крыма с Россией, так и инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018-го. Он добавила, что действия России в отношении Украины в целом станут одним из предметов обсуждения.

28 марта военные фрегаты Нидерландов, Канады и Испании вошли в Черное море. За ними следят российские корабли.

25 ноября 2018 года пограничники ФСБ России задержали в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины. Они пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и опасно маневрировали. Пограничникам пришлось применить силу.

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