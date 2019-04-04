Россия ответила генсеку НАТО о Гитлере и Сталине

Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера, советского лидера Иосифа Сталина и «Исламское государство» (ИГ, террористическая группировка, запрещена в России), выступая ранее в Конгрессе США. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщает РИА Новости.

«В Норвегии (Столтенберг — бывший премьер-министр Норвегии — прим. «Ленты.ру»), которую Красная армия освобождала от немецко-фашистских захватчиков, вчера многие сгорали от стыда», — считает он.

Материалы по теме Солдаты Европы Евросоюзу нужна своя армия. Потеснит ли она НАТО?

3 апреля генсек НАТО высказался по поводу «врагов свободы». «Если сдерживание не срабатывает, нужно сражаться. Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ нельзя было бы победить диалогом», — заявил он.

Столтенберг добавил, что страны-члены альянса должны больше средств расходовать на оборону, так как «будущие враги свободы снова могут выбрать насилие».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!